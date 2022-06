Dois caminhantes, com cerca de 20 anos, foram resgatados, esta noite de sábado, em Sever do Vouga.O alerta foi dado pelas 22h00 para os bombeiros de Sever de Vouga, para o desaparecimento de duas pessoas, num trilho, na zona de Cortez, nas Talhadas.Os jovens foram rapidamente localizados numa pedreira. Foram resgatados por volta das 24h00 pelos bombeiros e pela GNR da Arrancada do Vouga.Não foi necessário assistir os dois jovens.