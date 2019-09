Dois militares da GNR feridos em despiste de jipe

Dois militares da GNR de Águeda e um homem que estava detido ficaram feridos, este domingo, após se terem despistado no jipe em que seguiam na rua Joaquim Valente de Almeida, a 50 metros do posto.O acidente aconteceu numa altura em que os dois guardas transportavam um detido. Os bombeiros socorreram os três homens no local, mas só um militar é que foi transportado para o Hospital local .As causas do acidente são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga em que circunstâncias ocorreu o despiste.