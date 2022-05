Carro em contramão na origem de acidente com dois mortos na A1 em Vila Franca de Xira

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente aparatoso a envolver vários carros esta quinta-feira à noite na A1, no sentido Norte-Sul, na zona de Alhandra, Vila Franca de Xira.Uma viatura em contramão esteve origem deste acidente, confirmou ojunto do Comando Geral da GNR. Imagens a circular nas redes sociais mostram carro a circular em sentido contrário momentos antes da colisão.Pelas 21h30 havia ainda passageiros encarcerados nos veículos.O acidente obrigou ao corte do trânsito naquele sentido durante quase três horas. A circulação foi reposta já perto das 23h00 através da faixa central.O alerta foi dado pelas 20h00.No local estiveram mais de 30 operacionais, apoiados por 11 veículos, entre Bombeiros de Vila Franca de Xira, Bombeiros de Alverca, GNR e INEM.