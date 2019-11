Casal de idosos morre após intoxicação por monóxido de carbono na Póvoa de Varzim

Um casal de idosos foi encontrado morto esta quinta-feira dentro de casa na Póvoa de Varzim, no Porto. Apesar de as autoridades terem suspeitado de que se poderia tratar de um crime, por um dos cadáveres estar envolto numa poça de sangue, foi possível concluir que os idosos morreram por intoxicação de monóxido de carbono.Segundo o queconseguiu apurar, as vítimas inalaram monóxido de carbono fruto de uma combustão no motor do carro do casal. Após perícias das autoridades, percebeu-se de que a viatura ficava ligada durante a noite para que a bateria não descarregasse.Os corpos foram encontrados pelos bombeiros, mas terá sido a empregada do casal que deu o alerta, ao chegar ao local e se aperceber que a porta de casa estava fechada.