Dois portugueses presos por execução a tiro na rua em Espanha

A Polícia Judiciária deu cumprimento a dois mandados de detenção europeus, emitidos pela procuradoria espanhola contra dois portugueses, de 40 e 35 anos, suspeitos de terem executado um homem a tiro, no verão, no sul de Espanha.



O crime ocorreu a 22 de julho em Cartaya, Huelva. Os dois homens discutiram com a vítima num bar. Os três dirigiram-se depois às viaturas e, já após ambas terem arrancado, um dos portugueses efetuou vários disparos de uma arma de fogo na direção do veículo onde estava o espanhol. Este foi atingido pelo menos duas vezes no abdómen. Um outro homem ficou ferido na rixa. Os portugueses colidiram na fuga contra uma palmeira, vindo a fugir noutro carro. O ferido foi hospitalizado e faleceu a 18 de setembro. A dupla de homicidas refugiou-se em Portugal, vindo a ser agora localizada e detida pela Unidade de Informação Criminal da PJ. Os dois homens estão presos a aguardar extradição para Espanha.



