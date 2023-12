Dois trabalhadores caem num poço em zona industrial de Ílhavo

Dois trabalhadores caíram dentro de um poço, na manhã desta quinta-feira, em Ílhavo, e não é conhecido o respetivo estado de saúde.Os homens, que estavam a trabalhar na reparação do poço, estão a ser procurados. Devido à grande profundidade do poço, não há visibilidade direta para o nível de água.O alerta foi dado, cerca das 11h00, para os bombeiros de Ílhavo, para uma relacionada ocorrência com busca e resgate de pessoas, num poço, num terreno privado, na rua Tomé Barros Queirós. A GNR de Ílhavo e uma equipa de mergulhadores foram acionados para o local.