Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois trabalhadores feridos gravemente em queda de grua em Penafiel

Acidente ocorreu pelas 13h50 e as vítimas foram transportadas para o Hospital Padre Américo.

17:21

Dois trabalhadores ficaram feridos com gravidade esta quarta-feira enquanto pintavam uma parede na zona de Penafiel, após terem caído de uma altura de cerca 15 metros.



O acidente ocorreu pelas 13h50 e os dois trabalhadores, um com 57 anos e outro de 47, acabaram por cair da plataforma da grua que os erguia enquanto pintavam.



As vítimas foram posteriormente transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.