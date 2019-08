Dois tripulantes resgatados de veleiro em Sagres

O salva-vidas de Sagres prestou assistência a um veleiro, de bandeira finlandesa, com cerca de 12 metros de comprimento e dois tripulantes a bordo, que se encontrava com avaria no motor e a aproximar-se perigosamente de terra, junto ao Cabo de São Vicente.O caso ocorreu no domingo.A tripulação informou que estava com uma avaria no motor, sem possibilidade de navegar à vela e em aproximação excessiva a terra, tendo solicitado auxílio para entrar em segurança no porto da Baleeira, para fundear ou atracar.O veleiro foi rebocado para o porto da Baleeira, em Sagres.