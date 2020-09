Dominado fogo em área florestada de difícil acesso em Mondim de Basto

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira à tarde em Mondim de Basto foi dominado pelas 18h00, após um combate às chamas numa área muito florestada, continuada e com acessos difíceis, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil de Vila Real.

Segundo o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, Álvaro Ribeiro, o incêndio que começou às 15h34 na localidade de Paradança, no concelho de Mondim de Basto, ficou dominado pelas 18h00, apesar do combate "numa área muito florestada de pinheiro bravo, muito continuada, e de muito difícil acesso".

"Inicialmente surgiram dois focos distanciados de cerca de 800 metros que evoluíram rapidamente com uma velocidade de propagação muito grande e que neste momento estão dominados", sublinhou.

O fogo chegou a ser combatido por perto de 200 operacionais, apoiados por 50 viaturas e sete meios aéreos.

Álvaro Ribeiro destacou também todos os operacionais envolvidos que, "com uma missão tão difícil, conseguiram dominar o incêndio".

"Face às condições naturais que existiam, condições meteorológicas e a distância necessária para chegar a Mondim [de Basto], foi um esforço fantástico que toda a gente fez. Desde os meios aéreos, aos meios terrestres, todos tiveram um papel importante", apontou.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pelas 18:25 encontravam-se no terreno 166 operacionais, apoiados por 46 viaturas e três meios aéreos.

O comandante do CDOS de Vila Real alertou ainda para a situação "anormal" do número de incêndios no distrito na mesma tarde.

"Numa área tão florestada como aquela [em Mondim de Basto] apareceram dois focos de incêndio detetados numa fase muito precoce pelos postos de vigia. Não é normal, não queremos que aconteça e o combate está no final da linha", lembrou.

Álvaro Ribeiro explicou ainda que durante a tarde aconteceu também um incêndio florestal em Murça "com condições adversas" e resolvido "graças ao empenhamento dos meios envolvidos" e ainda dois incêndios no concelho de Valpaços "em simultâneo com estes".