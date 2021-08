Doze homens detidos em Lisboa após se barricarem em terraço com armas e coletes à prova de bala

A PSP deteve doze homens na passada sexta-feira, em flagrante delito, por crimes contra a vida, resistência e coação sobre funcionários e posse de arma de fogo.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, explica que a operação policial teve lugar depois de uma série de denúncias que davam conta de um grande grupo de indivíduos se ter barricado e posicionado estrategicamente num terraço de um bairro social de Lisboa, munidos de coletes balísticos e com várias armas de fogo na sua posse. As denúncias davam ainda conta que esta atitude, por parte dos indivíduos, se devia a confrontos e ameaças por parte de "rivais" seus, relativamente a negócios ilícitos de ambas as partes.

A PSP conseguiu apreender mais de 5 mil euros em numerário, 228 munições, 12 armas de fogo (das quais espingardas e uma automática), sete telemóveis, três coletes balísticos, cinco carregadores municiados e um silenciador artesanal.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 17 e 38 anos, já com historial de crimes violentos, foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, em sede de primeiro interrogatório judicial, ficando sujeitos a Termo de Identidade e Residência e alguns com apresentações periódicas.