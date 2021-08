Os agentes da PSP encontraram a funcionária da loja, localizada em Marvila, Lisboa, muito nervosa e com alguns hematomas.A vítima cedeu aos polícias as imagens de videovigilância, que mostravam um homem a invadir o estabelecimento, batendo-lhe na cabeça e nos braços com um guarda-chuva para lhe roubar 20 euros e o telemóvel.A PSP procurou de imediato o ladrão, de 50 anos, e conseguiu detê-lo. O crime ocorreu na quinta-feira e o assaltante foi presente a juiz.