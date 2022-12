O Grupo de Ações Táticas, a elite da Polícia Marítima, enfrenta as missões de alto risco no mar, sendo ele o responsável por tomar de assalto as embarcações suspeitas de tráfico de droga. O Investigação CM desta segunda-feira acompanha uma operação simulada, em que o grupo atua perante uma alegada ameaça a bordo, sendo necessário deter um suspeito armado.









