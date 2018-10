Duas alunas levadas ao hospital por consumo de drogas

Jovens de 15 anos assistidas após consumo no recinto escolar, no Montijo.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Duas jovens de 15 anos, alunas da Escola Básica 2/3 de Pegões no concelho do Montijo, tiveram de ser hospitalizadas devido a uma intoxicação provocada pelo consumo de drogas e medicamentos que pertenciam ao avô de uma colega. A situação ocorreu na manhã de quarta-feira.

Os bombeiros de Canha foram acionados às 10h13, pela Central do INEM, para uma situação de "intoxicação" no interior daquele estabelecimento escolar. Quando os operacionais chegaram ao local depararam-se com as duas jovens "sonolentas, mas conscientes" – que tinham sido levadas para a enfermaria da escola.



A primeira indicação dava conta de uma intoxicação medicamentosa por consumo de paracetamol, ibuprofeno e diacepan, mas também houve a indicação de que as duas alunas tinham estado a fumar erva.

As duas jovens ficaram internadas no hospital do Barreiro, mas entretanto já tiveram alta e ontem voltaram à escola. Militares da GNR estiveram no local e a direção da escola já comunicou este caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.