Duas crianças e um adulto atropelados em Ferreira do Zêzere

Duas crianças e um adulto ficaram esta segunda-feira feridos na sequência de um atropelamento por um carro, em Venda da Serra, Ferreira do Zêzere.As vítimas ficaram encarceradas e foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. As duas crianças foram encaminhadas para o Hospital Pediátrico de Coimbra e o adulto, que foi dado como ferido grave, seguiu para os Hospitais da Universidade de Coimbra.No local esteve também a VMER de Abrantes. A GNR tomou conta da ocorrência e está agora a investigar o acidente.