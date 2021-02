Cerca de duas dezenas de alunos do curso de chefes que decorre na Escola Prática da PSP, em Torres Novas, esperam há 4 meses que a direção-nacional lhes pague ajudas de custo.



O Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP) pediu um esclarecimento à comandante do Comando do Porto, Paula Peneda, unidade onde prestam serviço os alunos. O SIAP aponta uma dívida média de 250 euros a cada polícia. A PSP diz estar empenhada em resolver a situação.

Ver comentários