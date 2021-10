Duas mulheres estrangeiras, de 27 e 29 anos, foram detidas pela PSP no Aeroporto de Faro depois de conseguirem passar várias zonas restritas sem serem identificadas e embarcarem num voo da Easyjet Airlines com destino a Liverpool.A detenção ocorreu na segunda-feira, no interior do avião, depois do aeroporto se ter apercebido da situação.Foram levadas pelos agentes para a esquadra e serão presentes a um juiz nos próximos dias.