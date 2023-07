Três detidos pelo furto de reboques de camiões. Suspeitos apropriaram-se de cerca de 240 mil euros em produtos

Duas mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 50 e os 68 anos, foram detidos por serem suspeitos dos furtos de diversos reboques de camiões de mercadorias de empresas de logística nos concelhos de Trofa, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso. Segundo um comunicado da GNR, os suspeitos terão conseguido apropriar-se assim de produtos com o valor estimado de 240 mil euros.No âmbito da operação, denominada "Gavião 173", os Militares da Guarda deram cumprimento a seis mandados de buscas domiciliárias e 12 não domiciliárias (Seis em armazéns e seis em carros) nas localidades de Esmoriz, Vila Nova de Cerveira, Castelo da Maia, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Gaia, Nogueira da Maia, Ribeirão e Lousado.As diligências permitiram a apreensão de "cerca de 15 mil pacotes de massa de um lote furtado; duas armas de fogo; 21 munições; uma viatura furtada, que ostentava matrículas falsas; um diamante e diversas safiras com peso estimado em 37,4 gramas; três computadores portáteis; dois tablets; 11 telemóveis; 16 maços de tabaco".

"A Operação policial contou com o reforço da Unidade de Intervenção, do Comando Territorial de Viana do Castelo, do Comando Territorial de Aveiro, do Comando Territorial de Braga e do Comando Territorial do Porto, num total de 116 militares", pode ler-se no comunicado da GNR.