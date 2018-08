Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas pessoas detidas no aeroporto de Lisboa com cápsulas de cocaína

Polícia deteve os dois cidadãos por suspeitas de tráfico de droga.

11:12

Duas pessoas foram detidas esta terça-feira no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por transportarem um total de mais de 140 cápsulas de cocaína no organismo, anunciou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



De acordo com o SEF, os dois homens, estrangeiros, foram detetados por este serviço no aeroporto de Lisboa, tendo sido contactada a Polícia Judiciária, que deteve os dois cidadãos por suspeitas de tráfico de droga.



Depois de terem levantado suspeitas, refere o SEF, os passageiros foram levados para entrevista, tendo um deles expelido 21 cápsulas de droga, informando os inspetores do SEF que transportava outras 59 no interior do seu corpo.



O outro, expeliu 18 cápsulas de 10 gramas de produto que o mesmo identificou como cocaína, informando que transportaria outras 43, num total de 61 cápsulas no seu organismo.