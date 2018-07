Duas pessoas feridas por queda de poste de eletricidade em autocarro na Maia

Vítimas foram assistidas no Hospital de São João, no Porto.

15:17

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência da queda de um poste de eletricidade em cima de um autocarro da STCP, em Águas Santas, na Maia, Porto.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS do Porto, o alerta foi dado às 13h32.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.



No local estão a PSP e o Bombeiros de Moreira da Maia.