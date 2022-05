Duas pessoas ficaram encarceradas numa colisão entre carro e camião em Santa Maria da Feira

Uma pessoa ficou ferida, ao início da noite desta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre carro e um camião, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, outras duas pessoas ficaram feridas.O alerta foi dado por volta das 20h30 para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário na A41, em Argoncilhe.Duas das vítimas ficaram encarceradas nos destroços do carro envolvido neste acidente. Foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento dos bombeiros de Lourosa.Uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação e a GNR foram acionadas para o local.A autoridade investiga as causas do aparatoso acidente.