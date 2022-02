Homem desaparecido no mar em Canidelo, Gaia. Duas pessoas foram resgatadas

Um homem está desaparecido e outros dois foram resgatados do mar, na tarde desta terça-feira, na praia das Pedras Amarelas, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.



O alerta foi dado às 16h43. Ao que o CM apurou, tudo começou quando dois cidadãos de nacionalidade ucraniana foram ao mar, acabando por ficar em dificuldades. Uma terceira pessoa, portuguesa, apercebeu-se da situação e terá tentado auxiliar as vítimas.

Chamada ao local, a Polícia Marítima, com apoio dos Bombeiros de Coimbrões e dos Sapadores de Gaia, procedeu ao resgate de dois dos homens, um português e um ucraniano. Foi através do relato destes que perceberam que estava uma terceira vítima desaparecida no mar.

As buscas continuaram, na água e por terra, até ao cair da noite e foram entretanto suspensas, por falta de condições de visibilidade. Serão retomadas durante a manhã de quarta-feira.

O cidadão português já estaria na areia quando foi auxiliado, mas o homem de nacionalidade ucraniana teve de ser resgatado através de uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos. Foram ambos assistidos e transportados para o Hospital de Vila Nova de Gaia.

Segundo fontes contactadas pelo CM, o problema registado com a rede Vodafone dificultou a comunicação, nomeadamente nas equipas do INEM e da Polícia Marítima.