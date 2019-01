Turistas perdidas na serra de Sintra já foram resgatadas

Mulheres estão desorientadas, sem saber referenciar o local onde estão.

20:57

As duas turistas francesas que estavam perdidas na serra de Sintra já foram localizadas pela GNR e resgatadas.



As duas mulheres estavam a fazer uma caminhada mas perderam a noção do sítio onde estavam com o por do sol. Deram o alerta e as coordenadas à GNR, que juntamente com bombeiros, mobilizou meios para o local, na zona dos Capuchos, por volta das 18h00, num total de seis operacionais.



As duas turistas foram localizadas cerca das 20h45. Uma delas apresenta ferimentos ligeiros numa perna e precisou de receber assistência.