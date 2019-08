Dupla burla idosa após simular atropelamento em Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dois homens de 30 anos conseguiram burlar uma idosa de 79 apenas com recurso a um telemóvel partido. A mulher foi ludibriada com o esquema e chegou a entregar 300 euros à dupla, depois de ser obrigada a ir a um multibanco levantar dinheiro.Valeu-lhe a atenção de um agente da PSP de folga, que assistiu à cena e travou os dois suspeitos em flagrante. No entanto, presentes a tribunal, saíram em liberdade com apresentações diá... < br />