Um tinha um cachecol que tapava parte da cara, outro levava chapéu e máscara. Entraram na ourivesaria Crisálida, na Av. Lourenço Peixinho, no centro de Aveiro, pelas 15h45 deste sábado, amarraram com fita-cola as mãos da funcionária, de cerca de 30 anos, e mandaram-na sentar-se num canto. Remexeram grande parte do estabelecimento à procura de peças valiosas.









