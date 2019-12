Dupla detida pela PJ tinha arsenal e bomba num carro

Quarenta e três armas, algumas das quais remontam ao período da Segunda Guerra Mundial, cerca de oito mil munições de vários calibres, dezenas de peças de ourivesaria e um automóvel - que tinha sido furtado e que continha um engenho explosivo no interior.Foi este o arsenal encontrado pela PJ de Vila Real em buscas domiciliárias, realizadas na quarta-feira, em concelhos do Grande Porto. Na operação policial, foram detidos dois homens, de 23 e 28 anos, indiciados pelo crime de tráfico e mediação de armas. Serão esta sexta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial, no Porto.Entre os artigos em ouro que foram apreendidos pela Judiciária está uma peça de arte sacra, cujo valor está ainda a ser apurado pelas autoridades. Nas sete buscas domiciliárias efetuadas pelos inspetores foram apreendidas dezenas de armas, incluindo pistolas, revólveres, caçadeiras e diversas armas brancas. Na viatura furtada foi ainda encontrado um engenho explosivo, que foi de imediato deflagrado e destruído.Todo o material apreendido pela PJ seguirá agora para o Laboratório de Polícia Científica, a fim de ser analisado em detalhe.A investigação da PJ de Vila Real durava já há cerca de um ano e culminou com a operação realizada na quarta-feira. Os dois suspeitos que foram capturados não têm ocupação laboral conhecida. Serão esta sexta-feira presentes a tribunal para serem ouvidos em primeiro interrogatório e para lhes serem aplicadas as medidas de coação.