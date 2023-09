Manuel Cipriano estava no piso de cima da casa onde vivia com a filha, na pequena aldeia de Penafirme da Mata, Alenquer. Pouco depois da meia-noite, ouviu um barulho e desceu as escadas. Mas quando abriu a porta foi logo ameaçado por dois ladrões armados com pistolas.



Rita Cipriano, uma professora de 42 anos, já estava amarrada de pés e mãos e amordaçada.









