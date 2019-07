Dupla presa por furtos de 300 mil euros em jantes

Cinco arguidos foram esta terça-feira condenados, em Penafiel, por 37 crimes de furto qualificado, auxílio material e recetação, em 14 localidades do Grande Porto.Manuel Ribeiro e Miguel Cunha, a dupla que roubou jantes e pneus de carros de luxo em garagens coletivas de 36 prédios - causando um prejuízo superior a 300 mil euros - apanharam as penas mais pesadas: seis e sete anos e meio de cadeia, respetivamente.Dois empresários do ramo automóvel, de Braga, levaram dois anos e meio, pena suspensa, por recetação. Daniela Ribeiro cumprirá uma pena suspensa de um ano, por auxílio.Os crimes foram cometidos entre 2016 e o ano passado. Manuel Ribeiro e Miguel Cunha, residentes em Gondomar, lesaram mais de 100 pessoas com os furtos que efetuaram em garagens coletivas. Num dos assaltos, ainda roubaram um carro. Acabaram detidos pela PSP e ficaram em prisão preventiva.Daniela Ribeiro, companheira de Manuel Ribeiro, vendia as peças roubadas através de plataformas digitais. Já Hugo Silva e Marco Soares, empresários, compraram diretamente à dupla de assaltantes vários artigos de automóveis - avaliados em 30 mil euros a preço de mercado - por apenas 8500 euros.Os dois assaltantes condenados a penas de prisão efetiva terão ainda de pagar, ao todo, cerca de 15 mil euros às vítimas. Já os dois empresários, sentenciados a penas suspensas, terão de entregar uma indemnização solidária de 4500 euros aos bombeiros de Penafiel.