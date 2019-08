Dupla sequestra jovens em roubo violento

Abordaram dois jovens na rua, quando estes regressavam a casa, na madrugada de sábado, em Braga. Diziam que tinham uma arma de fogo, que usariam caso as vítimas, de 18 e 24 anos, não lhes entregassem todo o dinheiro. Um dos rapazes foi mantido sob sequestro enquanto o amigo foi a casa buscar um cartão multibanco. Este aproveitou para alertar a PSP, que rapidamente deteve os dois assaltantes, junto ao bairro das Enguardas. Um dos ladrões, já referenciado por roubos, ficou em prisão preventiva. O outro foi libertado.O roubo violento aconteceu às 02h15 de sábado, na rua Padre António Vieira, próximo do Braga Parque. Os dois amigos foram surpreendidos pela dupla de assaltantes quando seguiam para casa. Os ladrões exigiam às vítimas que lhes entregassem dinheiro. Ameaçaram os jovens com uma arma de fogo que nunca mostraram mas, ainda assim, conseguiram convencer um dos rapazes a ir até casa buscar um cartão para fazer um levantamento. Enquanto isso, o amigo foi forçado a manter-se junto aos assaltantes - que, depois de lhe roubarem o telemóvel, um anel e um maço de tabaco, acabaram por fugir.No entanto, a fuga terminou à entrada do bairro onde os assaltantes vivem, depois de a vítima ter alertado a PSP, que deteve os dois ladrões, de 18 e 19 anos, ainda na posse dos bens furtados.O mais velho, cadastrado, ficou a aguardar julgamento atrás das grades. Já o comparsa ficou obrigado a apresentar-se numa esquadra da PSP duas vezes por semana.