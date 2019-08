Bruno de Carvalho já se pronunciou sobre a decisão do Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro de o levar a julgamento, juntamente com os restantes 43 arguidos acusados pelo Ministério Público (MP) no processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, distrito de Setúbal, em 15 de maio de 2018."Quem propositadamente permite que alguém seja continuadamente enxovalhado, caluniado e difamado é criminoso... e cobarde!", escreveu na sua página de Facebook.