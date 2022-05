"Queremos fazer o luto, mas precisamos que se faça Justiça." A família de Igor Silva quebrou esta sexta-feira o silêncio para pedir que os culpados pela morte do jovem, de 26 anos, sejam responsabilizados.



Márcio Silva, de 32 anos, revela que a família tem vivido "um pesadelo". Nelson Gomes, de 33 anos, outro dos nove irmãos de Igor, morto com 12 facadas na noite dos festejos do título de Campeão Nacional, junto ao Estádio do Dragão, Porto, diz que "é um luto impossível de fazer sem todos os culpados presos".









