'El Solitario' perto de sair da cadeia

'El Solitario', alcunha pela qual ficou conhecido o espanhol Jaime Giménez Arbe, de 63 anos, homicida de dois' agentes da Guardia Civil, e assaltante de bancos preso pela PJ em Portugal, já foi autorizado a gozar de saídas precárias. Espera-se que, em breve, possa deixar o presídio do país vizinho onde se encontra detido.

Depois de oito anos de detenção em Portugal (foi preso a 23 de julho de 2007, pela PJ, quando tentava assaltar um banco na Figueira da Foz), ‘El Solitario’ foi extraditado para Espanha em outubro de 2015. Antes de abandonar o território português, ainda foi condenado a sete anos e meio de prisão pela tentativa de assalto ao banco da Figueira da Foz. Em Espanha, tem 47 anos de prisão para cumprir pelo homicídio dos dois elementos da Guardia Civil.





‘El Solitario’ foi colocado na prisão de Mansilla de las Mulas, no Norte de Espanha. Terá tido um comportamento exemplar, o que levou os serviços prisionais espanhóis a colocá-lo num grau especial de comportamento. Está, por isso, apto a aceder a saídas precárias, o que deverá acontecer em breve. A liberdade condicional é um cenário, para já, ainda longínquo.Tendo em conta a mudança no comportamento de Jaime Arbe, o mesmo será transferido em breve para a cadeia de Topas, perto de Salamanca.‘El Solitario’ encontra-se agora no segundo grau de comportamento prisional, o que lhe dá acesso a precárias. Quando chegar ao terceiro grau, poderá sair em condicional.Durante os 8 anos em Portugal, Jaime Arbe ficou detido na prisão de Monsanto, em Lisboa.