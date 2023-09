“Elas não se davam bem”: mãe desolada diz que perdeu duas filhas após a mais nova assassinar a mais velha em Peniche

A mãe de Lara está ainda em choque com a morte da filha, sem saber o que dizer. O CM falou, em exclusivo, por telefone, com Marina, horas depois desta ter estado com a filha mais nova, agora indiciada pelo homicídio da irmã.



"É um sofrimento muito grande. Elas não se davam bem, mas eu não esperava isto. Soube ontem que a minha filha estava morta. Perdi duas filhas. Não sou capaz de falar mais nada", disse ao CM a mãe de Lara, que fez ainda questão de frisar que a filha menor "não sofria de violência doméstica", por parte da irmã e do pai.