PJ detém menor que matou e enterrou irmã por causa de telemóvel

Uma menor de 16 anos foi detida esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de matar a irmã, de 19 anos, por causa de um telemóvel, em Peniche. A vítima estava desaparecida há um mês.



Segundo o comunicado da PJ, a detida terá utilizado uma arma branca para desferir um "número de facadas" na irmã por motivo fútil, provocando-lhe a morte.





sabe que vítima e irmã viviam com o pai e estavam sinalizadas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). O pai e a irmã terão dado conta do desaparecimento da menor às autoridades e a detida terá mesmo dado informações detalhadas sobre o desaparecimento.



Os crime terá ocorrido a 15 de agosto. A detida terá lavado o interior da casa para ocultar pistas e enterrado o corpo nas traseiras da residência "em terreno arenoso", acrescenta a Judiciária.



Segundo apurou o CM, a menor esteve três dias com o corpo da irmã debaixo da cama até decidir enterrá-la.



A PJ iniciou diligências - em Peniche, Caldas da Rainha e Grande Lisboa - no contexto do desaparecimento da vítima e acabou por encontrar um quadro de homicídio qualificado.



"Ontem [esta quarta-feira], desde o início da manhã, procederam-se a várias diligências de investigação, junto dos familiares diretos, bem como à realização de vários exames e perícias, realizadas pela Equipa do Local do Crime do Laboratório de Polícia Cientifica desta PJ, resultando inequívoco que ocorrera uma morte violenta na domicílio da desaparecida", explica a PJ.





sabe ainda que os familiares da vítima deram o alerta para o desaparecimento nas redes sociais.O corpo foi exumado e transferido para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para autópsia.A detida vai ser presente às autoridades judiciárias esta sexta-feira de manhã.

Segundo o diretor do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Avelino Lima, "perante as provas, a menor acabou por confessar o homicídio, cometido por motivos fúteis", acrescentou a mesma fonte, explicando que na base do crime estiveram "desavenças por causa de um telemóvel".



Avelino Lima referiu, durante a conferência de imprensa, que o pai não desconfiou da informação que foi prestada pela filha mais nova sobre a mais velha. A rapariga terá dito que a irmã se tinha deslocado para junto de um namorado.



O diretor da PJ acrescentou ainda que a suspeita confessou o crime às autoridades e que levou os inspetores até ao local onde sepultou a irmã, "num sítio pouco profundo".



O crime aconteceu numa zona localizada a cerca de 500 metros da praia, junto ao campo de futebol da Fonte Boa.



Local onde foi encontrado o corpo: