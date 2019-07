Embarcação bate no fundo do rio Minho em Valença

Seis pessoas que se encontravam a bordo de uma embarcação de recreio no Rio Minho, em Verdoejo, Valença, não ganharam para o susto, esta tarde de domingo, quando o barco embateu numa rocha e começou a meter água.



Segundo o comandante da capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, tudo não passou de um susto e as pessoas foram colocadas a salvo numa plataforma junto às margens.





As pessoas foram já retiradas do local por uma lancha da Comandancia Naval do Minho.Ninguém ficou ferido.