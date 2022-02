Uma embarcação com cerca de 1,5 toneladas de haxixe foi encontrada abandonada no mar, ao largo do Algarve, pela lancha de fiscalização rápida ‘Hidra’, da Marinha Portuguesa.









Segundo a Marinha Portuguesa, por constituir um perigo para a navegação, “o NRP ‘Hidra’ recolheu a embarcação para terra”. A droga foi entregue à Polícia Marítima e posteriormente à Polícia Judiciária.

Recorde-se que a GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu, na semana passada, 700 kg de haxixe que estavam a ser descarregados de uma embarcação junto ao porto de pesca da Fuseta. Os tripulantes conseguiram fugir. As movimentações suspeitas foram detetadas pelo Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo.