Polícias feridos em apreensão de lancha com mais de duas toneladas de haxixe no Algarve

Dois agentes da Polícia Marítima sofreram ferimentos ligeiros durante a abordagem a uma lancha rápida carregada com mais de duas toneladas de haxixe, que foi intercetada ao largo do Algarve, sexta-feira de madrugada. A droga foi apreendida pela Polícia Judiciária, após uma operação desenvolvida com a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea, a 50 milhas náuticas da costa.





Os 59 fardos de haxixe estavam a ser transportados numa lancha semirrígida, com 7 metros, que saiu de Marrocos. Os três tripulantes marroquinos reagiram de forma hostil, mas acabaram detidos.