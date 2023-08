Embarcação encalhada no porto da Horta solta-se pelos próprios meios

O iate de 32 metros de comprimento que esta quinta-feira encalhou no interior do porto da Horta, nos Açores, acabou por se soltar pelos próprios meios durante a tarde, revelou o capitão do porto da Horta.

"Só foi possível durante a tarde, com uma equipa de mergulhadores, fazer uma avaliação da situação", explicou Amílcar Gomes Brás, capitão do porto da Horta, adiantando que os mergulhadores colocaram o ferro para avante da embarcação e "com a força da amarra, foi possível libertar o navio", aproveitando a subida da maré.

A embarcação "Anne S. Pierce", de bandeira americana, estava a tentar atracar na marina da Horta, por volta das 09h00, quando encalhou numa zona de menor profundidade, perto do plano inclinado, utilizado para varar embarcações.

Segundo fonte da Portos dos Açores, o comandante do iate terá recusado atracar no local indicado pelo diretor da Marina e deslocou-se para uma zona que tem uma quota inferior ao calado da embarcação (quatro metros), provavelmente empurrado também pelo vento que se fazia sentir na ocasião.

A Capitania do Porto da Horta e a Portos dos Açores ainda tentaram rebocar o iate, com recurso a um rebocador de pequeno porte, mas sem sucesso.

"Será feito agora ali no cais, quando o navio atracar, outra avaliação para ver a dimensão dos estragos provocados no costado da embarcação", explicou o capitão do porto da Horta, adiantando que só após essa avaliação técnica é que se saberá se o iate terá ou não autorização para voltar a navegar.

O "Anne S. Pierce" foi construído no Canadá, em 1982, na altura como barco de pesca, mas foi mais tarde adaptado a iate de luxo.