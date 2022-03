Emboscada da GNR na A2 em Almada trava casal com 20 quilos de haxixe

Uma operação musculada da GNR permitiu intercetar um casal (ele de 29 anos e ela de 32) na A2 que viajava em direção a Almada com perto de 20 quilos de haxixe e mais de 32 mil euros em dinheiro no carro.





A dupla, residente no Monte de Caparica e que já estava a ser investigada, tinha ido ao Sul do País buscar um ‘carregamento’ de droga, mas quando passava na zona de Águas de Moura, Palmela, deparou-se com uma operação que reunia elementos da Unidade de Intervenção. Sem hipótese de fuga, foram apanhados em flagrante.