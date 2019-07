Emigrante português está desaparecido na Suíça

Paulo Pinho, emigrante de 43 anos, está desaparecido desde a passada segunda-feira, dia 29, depois de ter saído para um passeio de BTT, na zona montanhosa de Les Paccots, cantão de Friburgo, na Suíça.Ao que oapurou, o homem, natural de Santa Maria da Feira, dirigiu-se de jipe até ao local onde terá começado a corrida de bicicleta. O veículo e os documentos foram encontrados, mas sem sinal de Paulo.As autoridades suíças lançaram, no dia seguinte, um alerta, com a descrição física do emigrante e também as roupas que tinha vestidas quando foi visto pela última vez.