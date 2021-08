Uma empresária de 49 anos está desaparecida há uma semana, em Benavente. Sandra Silvério de Jesus foi vista pela última vez no dia 17 deste mês, à entrada de sua casa.Desde então que tem estado incontactável, algo que os amigos mais próximos estranharam, tendo dado o alerta à GNR - que investiga as circunstâncias do desaparecimento, sem que, para já, existam indícios de crime.