Empresário acusa congregação religiosa de burla de milhões de euros

O Investigação CM desta quinta-feira conta a história de Rogério Guimarães, o empresário que criou a fundação Lusitânia em 2009, em conjunto com a Congregação do Santíssimo Redentor. Este homem doou três propriedades à fundação, com o objetivo de desenvolver projetos de combate à pobreza.

Rogério Guimarães diz agora que a congregação se apropriou de tudo, sem dar qualquer explicação, e que o deixou na miséria.

O empresário afirma que foi alvo de uma burla, já que a congregação não lhe devolveu os imóveis que ele próprio dooou com um fim preciso.



O caso, que já está nas mãos do Papa Francisco, foi participado ao Ministério Público pelo empresário e está a ser investigado pelo departamento de investigação e ação penal do porto.