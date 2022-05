"Foram apenas murros", começou esta sexta-feira por dizer, no Tribunal de Braga, o empresário, de 33 anos, julgado por ter tentado matar a namorada à pancada, em setembro do ano passado, na praia fluvial de Adaúfe, em Braga. A vítima, de 43 anos, repetidamente agredida com socos na cara e na cabeça, fingiu que estava morta para se salvar.









Ver comentários