César Boaventura, empresário que está em prisão domiciliária e que foi agora acusado pelo Ministério Público de dez crimes (cinco de burla qualificada, três de falsificação de documentos, um de fraude fiscal qualificada e um de branqueamento de capitais), utilizava a “conhecida relação privilegiada” com Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, para enganar as suas vítimas, refere o despacho da acusação a que o CM teve acesso.



A um burlado chegou a dizer que tinha 30 milhões de euros no estrangeiro, dos quais lhe pertenciam 20%, numa conta conjunta com Vieira. Boaventura “assegurou que o anterior presidente do Benfica, sabendo da existência de processos-crime em investigação, lhe tinha pedido para colocar nessa conta 22 milhões de euros”.