Empresário incendeia restaurante para atrair clientes

O empresário de 51 anos explorava o restaurante Lagoa Azul, em Mortágua, e atravessava graves dificuldades económicas. Na tentativa de atrair mais clientes ao estabelecimento, ateou dois incêndios, na zona de floresta próxima ao espaço. O caso ocorreu a 27 de julho do ano passado e o empresário, que está obrigado a permanecer na habitação com vigilância eletrónica, começa esta quarta-feira a ser julgado no Tribunal de Viseu, por dois crimes de incêndio florestal.









Naquele dia, pelas 14h30 e depois de ter consumido várias bebidas alcoólicas, o homem acendeu um maçarico a gás com um isqueiro e ateou fogo à erva seca. O incêndio propagou-se rapidamente e o suspeito fugiu do local. As chamas foram controladas devido à rápida intervenção de populares e dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. Porém, três horas e meia mais tarde, às 18h00, a 10 metros do local, voltou a atear novo foco de incêndio.

O Ministério Público refere que o prejuízo causado pelos fogos poderia ter ultrapassado o milhão de euros e o restaurante poderia ter ardido.