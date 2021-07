Um ferido é o resultado de uma colisão entre um autocarro e um carro, na Marechal Saldanha, junto ao cruzamento da rua da Agra, no Porto, esta sexta-feira.



A vítima ficou encarcerada após o embate.





O alerta foi dado às 18h14.Para o local, foram chamados os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros de Matosinhos-Leça e Portuense e uma equipa do INEM.A PSP está a investigar as causas do acidente.