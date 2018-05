Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado corpo de pescador desaparecido há quase uma semana em Vila Nova de Milfontes

Vítima tinha 27 anos. Desapareceu quando pescava com amigos na Praia do Malhão.

19:21

O corpo do pescador que tinha desaparecido no domingo passado na Praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira, foi encontrado na tarde deste sábado no mesmo local onde tinha sido visto pela última vez.



O corpo da vítima foi avistado por alguns populares e recolhido pela Polícia Marítima de Sines. O comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho, indicou à agência Lusa que o corpo foi encontrado nas rochas, na zona da praia do Malhão.



Segundo o capitão do Porto de Sines, o corpo foi recolhido com recurso a uma moto de água e duas embarcações da Autoridade Marítima Nacional, tendo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.



A vítima, mecânico de profissão, tinha 27 anos e residia no concelho de Aljustrel. No momento em que desapareceu, estava a pescar com alguns amigos, sendo que as circunstâncias da morte ainda estão por apurar.