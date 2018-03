Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado morto dentro de uma piscina

Homem alemão, com 66 anos, foi descoberto a boiar dentro de água pela mulher.

Por Rui Pando Gomes | 08:29

Um homem de 66 anos foi, esta segunda-feira, encontrado morto dentro de uma piscina de uma casa, em Armação de Pera, no concelho de Silves. A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar as causas da morte, mas não foram encontrados indícios de crime.



O alerta para o caso foi dado às 8h25, através de um telefonema para o 112, e dava conta de um pré-afogamento de uma pessoa na piscina de uma moradia, na zona do sítio da Torre, em Armação de Pera. O homem, ao que o CM conseguiu apurar, terá sido encontrado pela mulher dentro da piscina.



Os elementos dos Bombeiros Voluntários de Silves, que foram ativados, ainda fizeram manobras de reanimação durante cerca de 20 minutos, mas o óbito acabou por ser confirmado no local por um médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Albufeira.



A GNR de Armação de Pera foi acionada, mas quando chegou à habitação já terá encontrado a vítima sem vida. Perante o cenário estranho, tendo em conta que a piscina está no exterior da habitação, os militares da GNR decidiram chamar os investigadores da Polícia Judiciária, que fizeram diligências na casa e recolheram vestígios no sentido de perceber as causas da morte do cidadão alemão.



Ao que o CM conseguiu apurar, o corpo da vítima não apresentava sinais externos de violência, e tudo aponta para que o homem tenha sofrido morte súbita dentro da piscina onde tomava banho e praticava exercício físico com regularidade, tanto nos meses de verão como de inverno.



O corpo foi transportado para o gabinete médico-legal do Hospital de Portimão, onde será sujeito a autópsia, cujos resultados poderão revelar as causas exatas da morte.