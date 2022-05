Uma enfermeira do INEM que socorreu a menina, de 3 anos, mordida por um cão em Pontével, no Cartaxo, sofreu ferimentos durante o transporte da vítima, na sequência de uma travagem brusca da ambulância. No Hospital de Santarém, a profissional fez uma TAC à coluna vertebral e foi ainda socorrida a escoriações que apresentava nas costas e num braço, devido a uma queda dentro da viatura de socorro.









A criança que foi atacada pelo cão, de raça rottweiler, permanece internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Não corre risco de vida, mas sofreu ferimentos muito graves na cara, tendo também sido mordida nas costas e num dos braços. A mãe, que sofreu ferimentos ao tentar afastar o animal da filha, já teve alta.