Enfermeiro viola doente na casa de banho em Beja

Homem fica 6 anos inibido de exercer a profissão.

08:41

Um enfermeiro foi esta quarta-feira condenado, no tribunal de Beja, a seis anos de cadeia por ter violado uma doente numa maca na casa de banho do serviço de urgências do hospital daquela cidade.



O crime ocorreu em julho de 2013.



O homem, agora com 36 anos, aproveitou-se do facto de a mulher, de 29, estar incapaz de resistir devido à medicação.



O homem fica 6 anos inibido de exercer a profissão e tem de indemnizar a vítima em 15 mil euros.