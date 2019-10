Enfermeiros recorrem para tribunal da decisão que tem efeitos retroativos

Há enfermeiros com reduções nos salários na ordem dos 205,52 euros. "Além de receberem menos são também obrigados a devolver parte dos vencimentos auferidos desde janeiro de 2018, num total de 1950 euros", disse ao CM, o dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Nelson Pinto. "Os cortes em vários hospitais levou, enfermeiros a recorrerem aos tribunais", acrescentou o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Carlos Ramalho.

"A redução do salário pode atingir cerca de 20 mil dos 43 mil enfermeiros que trabalham nos hospitais públicos e centros de saúde", disse Nelson Pinto.

Os cortes resultam das administrações hospitalares passarem a aplicar a circular informativa emitida pela Administração Central do Sistema de Saúde sobre a evolução dos salários resultante do descongelamento das progressões da Função Pública. "Em janeiro de 2018, os enfermeiros do primeiro escalão foram aumentados de 1201,48 euros para 1407 euros, devido à atualização, desde 2004, da contagem de tempo. Treze meses depois, a circular informou que os 1407 euros só serão atingidos em dezembro, pelo que o aumento efetuado foi considerado incorreto", disse.